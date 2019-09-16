Осень в Москве задержится: как минимум, на неделю

Похолодание в московском регионе задержатся, как минимум, на неделю. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, москвичей ожидает дождливая погода с порывистым ветром.

В ночь на вторник, 17 сентября, местами ожидается небольшой дождь. В столице 7…9°, по области 4…9°. Днем небольшой, местами умеренный дождь, после полудня 12…14° в Москве и 10…15° в Подмосковье. Ветер умеренный, местами с порывами до сильного.

В среду, 18 сентября, ветер ослабеет. Ночью местами вновь возможен небольшой дождь, в Москве 5…7°, по области 2…7°. Днем небольшой, местами умеренный дождь, в Москве 11…13°, в Подмосковье 8…13°.

В четверг, 18 сентября, временами снова ожидается небольшой дождь. При умеренном северо-западном ветре станет еще немного прохладнее: ночью в Москве 4…6°, по области 1…6°; днем 9…11° и 7…12°, соответственно.

В последующие двое суток местами ожидаются небольшие осадки. В пятницу ночью -2…3°, днем 7…12°; в субботу -4…+1°, днем – 7…12°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.09.19

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