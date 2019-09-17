«МОЭК» и «Мосэнерго» заявили о готовности к началу отопительного сезона

Производственные объекты ПАО «МОЭК» (осуществляет транспортировку, распределение и сбыт тепловой энергии) и ПАО «Мосэнерго» (основной производитель тепла и электроэнергии в Московском регионе) полностью готовы к началу отопительного сезона. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в совместном сообщении компаний.

«Проведены все необходимые технические мероприятия на ТЭЦ «Мосэнерго», обеспечивающих комбинированную выработку тепла и электроэнергии, а также на тепловых станциях и котельных, эксплуатируемых «Мосэнерго» и «МОЭК». Тепловырабатывающие объекты компаний располагают резервом тепловой мощности, достаточным для работы в условиях низких температур наружного воздуха», – подчеркнули компании.

Как известно, дату начала отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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