Антропологический кризис: «homo sapiense» – исчезает, его заменит «homo informaticus»

Население планеты стремительно деградирует из-за падения качества образования. Более того, как считает профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института проблем информатики Константин Колин, развитие информационных технологий привело к тому, что человечество столкнулось с формированием нового вида – homo informaticus, представители которого имеют уже другую структуру нейронов головного мозга. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», ученый заявил сегодня на научной конференции в Москве.

«Новая информационная, технологическая и научно-техническая революция предлагает решение многих проблем. Но осваивать их некому, потому что население планеты стремительно деградирует. Оно деградирует не потому, что у людей нет доступа к образованию, падает качество образования в развитых странах», – подчеркнул Колин.

По его словам, наравне с глобальным системным кризисом сейчас формируется и «антропологический кризис человека в социальном, психологическом, этическом и, как ни странно, физиологическом плане». «Оказывается, когда те потоки информации воздействуют на мозг ребенка, формируется совсем другая структура нейронов головного мозга, это другая цивилизация. Когда я впервые это прочел, я подумал, ну какая цивилизация, ну да, воздействует на психику… Но специалисты по возрастной психологии, утверждают, что до 2 лет ребенку и телевизор не нужно смотреть, нужно чтобы сначала мозг сформировался. Что получается в итоге? Другая раса –«homo informaticus». Он много задачный, мгновенно осваивает технику, но это люди, которые не могут сосредоточиться более-менее длительное время на решении каких-то проблем», – сказал профессор.

В этой связи Колин обратил внимание, что Россия также столкнулась с таким негативным трендом. Он привел в пример данные министерства просвещения РФ, по которым четверть российских школьников младших классов не понимают смысла прочитанного текста. «Такого заявление заслуживает заседания Совета безопасности – как мы дошли до такой жизни?» – сказал он.

Эксперт выразил озабоченность, что жизнь за счет будущих поколений, которую сейчас ведет человечество, еще более опасно. «Как мы оставляем планету с таким комплексом проблем, с которыми человечество еще не сталкивалось, этому поколению», – заключил ученый.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.09.19

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