Ветрено, сыро и холодно: «бабье лето» в Москве откладывается

В ближайшие дни московский регион ожидает «октябрьская погода» с перепадами атмосферного давления, сильным порывистым ветром, дождем и мокрым снегом. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, выходные дни будут ненастными.

Как отмечают синоптики, в пятницу и субботу, 20 и 21 сентября, сохранится северо-западный ветер и небольшие осадки. Ночная температура воздуха будет опускаться до 2 градусов в Москве и нулевой отметки 0 в Подмосковье. При этом возможны заморозки до -2°. Днем временами также возможны небольшие осадки, в Москве 9…11°, в Подмосковье 7…12°.

В воскресенье, 22 сентября, центр циклона пройдет близко к столичному региону, в результате чего атмосферное давление будет быстро падать, а затем расти. Ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом при порывистом ветре до 22 метров в секунду. Ночью в Москве 3…5°, по области 0…5°. Днем в столице всего лишь 5…7° и 3…8°, соответственно. «Значения средней суточной температуры окажутся на 4-5° ниже климатической нормы, и будут соответствовать середине октября», – отмечают синоптики.

В понедельник, 23 сентября, местами вновь ожидаются небольшие осадки. Ночью -2…+3°, днем 5…10°. Во вторник, 24 сентября, осадков не ожидаются, ночью так же, как и накануне, а днем 6…11°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.19

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