В аэропорту «Шереметьево» заработала третья взлетно-посадочная полоса

Сегодня в столичном аэропорту «Шереметьево» запущена в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП), которая почти на треть увеличит пассажирооборот – до 90 взлетов и посадок в час.

Первым на новую ВПП приземлился самолет «Аэрофлота», прибывший из Санкт-Петербурга. По традиции лайнер встретили водной аркой.

ВПП-3 «Шереметьево» возводилась почти десять лет – с 2009 года, а ее запуск неоднократно переносился по разным причинам. До 2015 года подрядчиком строительства был «Инжтрансстрой», на тот момент входивший в «Базовый элемент» Олега Дерипаски, и впоследствии обанкротившийся, отмечает «Интерфакс». Затем строительство передали компании «Трансстроймеханизация» группы «Мостотрест», основным владельцем которой является Аркадий Ротенберг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.19

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