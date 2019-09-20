«Мы получили хороший пинок от Запада»: куда ведет бездумная градостроительная политика

Нынешняя градостроительная политика властей идет вразрез социокультурной традиции России и в итоге может спровоцировать политические катаклизмы, сравнимые с 1917 годом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила действительный член Академии архитектурного наследия и Совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию и сохранению исторической среды Наталья Лащенко. По ее оценке, русский человек на уровне исторической памяти отрицает плотную застройку и «человейники».

«Градостроительная практика в Москве, да и в целом в стране, носит такой характер, что нарушает все социокультурные и исторические императивы. Архитектура – это невербальная идеология, а иногда и философия общества, которое использует архитектуру как наиболее мощное невербальное средство воздействия на каждую личность», – сказала Лащенко, выступая накануне на научной конференции в Москве.

Эксперт обратила внимание, что урбанистика по своей сути чужда русскому человеку, который привык к простору. При этом она подчеркнула, что ситуацию усугубляет слепое заимствование чужих традиций без какой-либо адаптации. «Чужой опыт берется абсолютно без учета социокультурных, социоисторических факторов», – констатировала архитектор.

По ее словам, речь идет и о высотках-многоэтажках. «Часто сегодня обсуждают вопросы пространства, перехода от плотности к супер-плотности городского пространства. Но в одной цивилизации, например, в китайской, где со времен императора Цинь Шихуанди все городские поселения планировались определенным образом, и люди жили в плотных условиях столетиями, плотность воспринимается нормально. На данный момент они эту плотность просто повернули вертикально и строят небоскребы, где живут примерно так же, как жили тысячу лет», – обратила внимание архитектор.

«Ясно, что все бытовые привычки у людей остались. А мы – для которых важен простор, прозор – мы даже забыли такое слово «прозор», что означает красивый вид в городском пространстве, который нельзя закрывать, – люди, которые жили совершенно в другой цивилизации, совершенно с иными социо-культурными императивами, будем воспринимать уплотнение совершенно иным образом. Я могу сказать, что это приведет к очень серьезным социально-политическим последствиям», – заявила Лащенко.

В этой связи архитектор отметила еще на одну негативную тенденцию – многие слова, характерные для архитектурной культуры жителей страны, исчезают из оборота. «С уходом некоторых слов, таких как прозор, окоём (пространство, которое можно окинуть взглядом, горизонт), когда молодежь в своем общении переходит на смесь англицизма с матом, – уйдут и те вещи, которые они означают. Мы обязаны сохранить это. В противном случае, люди, которые вырастут, будут недовольны: социокультурные императивы работают, им не будет нравиться жить в этих «человейниках», но они не будут знать, к чему стремиться и как это объяснить словесно», – считает эксперт.

По мнению эксперт, в прошлом веке изменение архитектурных традиций стало одной из причин политических потрясений в России. «Мы получили хороший пинок от капитализма и хороший пинок от Запада. Капитализм заставил нас строить не так, как строили всегда – забыть городские законы, которыми руководствовались наши предки. Среда обитания стала переформатироваться под капитализм, ее морфология стала другой. И 1917 год показал, насколько нарушались в этот момент социокультурные императивы. Это был практически первый этап, когда нас попытались в городах уплотнить – это дало 1917 год», – считает она.

При этом, по ее оценке, заслуга большевиков была в возвращении к изначальными традициям. «Если мы говорим про коммунистов – да, они много разрушили и это наша история, это наша боль и кровь. Но при этом объективные результаты, которые мы получили – они вернули некоторые градостроительные принципы, которые характерны для нашей цивилизации, вернули пространственную свободу», – подчеркнула эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.09.19

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