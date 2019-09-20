Журналисты ФАН считают, что причиной похищения российского социолога в Ливии стал донос

Ливийские чиновники пообещали журналистам Федерального агентства новостей (ФАН) устроить встречу с пленным российским социологом Максимом Шугалеем и его переводчиком Самиром Суайфаном. Но встреча так и не состоялась.

Сегодня в эфире ФАН-ТВ корреспонденты Альгис Микульскис и Владимир Малянов ответили на вопросы о ситуации с сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Они сказали, что многие простые люди вообще не в курсе, что кого-то из россиян задержали. Журналисты разговаривали с чиновниками, но и они не понимали, какова причина задержания Шугалея и Суайфана. В какой-то момент они смогли назначить встречу с генеральным прокурором Ливии, но в последний момент она отменилась, а причину никто так и не объяснил.

Известно, что на сегодняшний день Суайфану и Шугалею так и не предъявили обвинений, так как их ситуация не проходит ни по одному ливийскому закону. Следствие идет, но конца ему не видно.

Социолог с переводчиком были задержаны из-за якобы вмешательства в выборы президента Ливии. Как считают в ФЗНЦ, это полная нелепица, так как выборы даже не планировались. Мискулькис и Малянов, которые были в командировке в Ливии, предположили, что причиной задержания является сторонний донос. Кто-то просто доложил в военную разведку, что россияне действуют вне закона. И поскольку нет опровержения, доказательств и даже адвокатов, российские граждане сейчас находятся в тюрьме.

Пресс-конференция журналистов ФАН

В мае этого года Шугалей и Суайфан были похищены из съемного дома на окраине Триполи структурой Правительства национального единства. По заданию ФЗНЦ они изучали отношение местного населения к тому или иному политику. Они никак не могли вмешаться в выборы и являлись лишь наблюдателями. Сейчас их содержат в тюрьме «Митига» в пригороде ливийской столицы в нечеловеческих условиях.

Интересно то, что у «Проект.Медиа», главой которого является Роман Баданин, оказались материалы с личного ноутбука Шугалея, который конфисковали во время задержания. Об этом сообщил третий член социологической группы Александр Прокофьев, который в день задержания находился в России. Баданин опубликовал материал, который якобы рассказывает о вмешательствах России в дела стран Африки. Судя по данным журналистского расследования ФАН, «Проект» финансируется Западом.

Глава Института политических исследований и член Общественной палаты РФ заметил, что Баданин мог получить данные Шугалея, только сотрудничая с ливийскими боевиками или западными спецслужбами. В этой ситуации он может быть соучастником преступления.

ФЗНЦ твердо намерен освободить своих сотрудников из ливийской тюрьмы. Для этого Фонд обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить, откуда у журналиста Баданина могли оказаться сведения, которые можно было достать только незаконным путем.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.19

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