Молодые россияне готовы отказаться от детей ради квартиры

В России 44% молодежи до 25 лет готовы отложить рождение ребенка ради покупки квартиры. Такие данные были получены по результатам исследования сервиса объявлений «Авито», которые цитирует «Лента.Ru».

Как сообщается, в более старшей возрастной группе (25-35лет) эта тенденция чуть менее заметна – об этом заявило 19% респондентов. При этом именно в этой категории граждан больше всего (82%) желающих приобрести недвижимость. Среди россиян 36-45 лет такого же мнения придерживаются только 11%.

Примечательно, что согласно выводам исследования, женщины даже чаще, чем мужчины, хотят владеть жильем: в первой группе доля планирующих купить недвижимость в ближайшую пятилетку равна 80%, во второй – 76%. При этом 55% респондентов заявили, что выдержат незначительные ограничения из-за покупки жилья, 28% опрошенных сообщили, что готовы сильно ограничить свои траты ради покупки жилья, 9% – не собираются экономить.

Как сообщал «Новый День», ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал молодежи тратить свою энергию не на акции протеста, а на более созидательные процессы. «Скажем, у нас в Чечне или в Дагестане (...) рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию», – сказал глава государства, отметив, что молодежь независимо от политических взглядов принесет пользу стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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