Астрономическая осень: небольшое потепление в Москве возможно в октябре

В ближайшие дни в московском регионе сохранится холодная погода с ночными заморозками. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ожидается температурный фон, характерный для октября, но небольшие осадки возможны лишь местами.

Согласно расчетам синоптиков, во вторник, 24 сентября, ветер ослабеет до 3-8 метров секунду, а ночная температура в Москве будет колебаться около 0°, в Московской области возможны заморозки до -3°. Днем местами прогнозируются небольшие осадки, 7…9° в мегаполисе и 5…10° в Подмосковье.

В четверг, 26 сентября, местами слабые осадки. Ночь такая же, как и накануне, а днем станет градус теплее: 8…10° в Москве и 5…10 в Подмосковье. В пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, в столичном регионе без осадков, ночью от -2 до 3°, днем немного теплее – 7…12°.

Потепление до плюс 15 градусов может прийти в Центральную Россию в начале октября, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», – сказал он.

Как отметил Вильфанд, подобную погоду можно сравнить с бабьим летом, но такой теплой погоды, как в сентябре, уже точно не будет. По его словам, это не точный прогноз, а повышенная вероятность.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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