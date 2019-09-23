Конституционный кризис: в Госдуме заявили, что российские законы формируются за рубежом

В 1990-х годах Россия, став частью международного сообщества, потеряла значительную часть суверенитета и уже не является «распорядителем» своего развития. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, российское нормотворчество сегодня полностью формируется за рубежом, и стране требуется изменить свою Конституцию.

«Уже 28 лет мы живем все хуже и хуже… Заметили? Кроме периода роста лет на пять в 2000-х годах, когда Путину удалось кое-что сделать, но потом это опять оказалось потеряно», – сказал Федоров.

По его словам, корни нынешних проблем страны кроются в 1990-х и системе, которая сформировалась после принятия Конституции РФ. «Мы должны признаться себе, что в 91 году мы совершили неправильный поступок, отказавшись от Отечества и принципов, на базе которых наше Отечество строилось тысячи лет. Ошибкой было вручать нашу судьбу, как в нашей Конституции сказано, «международному сообществу», частью которого мы являемся. Мы не распорядители своей судьбы, а часть чего-то большего», – пояснил он.

Депутат отметил, что суть современных российских законов определяется принципами и нормами, «вырабатываемыми иностранными специализированными учреждениями». «Это по Конституции. Действительно, наше нормотворчество формируется оттуда. Это главная проблема и отличие нас от наших предков», – сказал он.

В этой связи Федоров выразил уверенность, что для реальных перемен необходимо менять основу этой системы. «Вы не измените систему, если просто будете менять фамилии в правительстве или парламенте. Это на какое-то время отвлечет. Надо менять основу системы. А в чем основа системы? В юридическом плане, конечно, это конституционные принципы. Поэтому об изменениях Конституции заговорил и Вячеслав Володин (спикер Госдумы), и Дмитрий Медведев (премьер-министр РФ), и Валентина Матвиенко (глава Совфеда), и Валерий Зорькин (председатель Конституционного суда РФ) – не просто так это. Может быть, у нас и люди сменятся, скорее всего, на 99%, но это будут уже люди, которые будут работать уже на другие принципы», – считает он.

При этом политик полагает, что изменения в Конституцию РФ должны выноситься на общенародный референдум. «Но это (изменение Основного закона) не вопрос депутатов. Депутаты, как и правительство, – исполнители Конституции. Это вопрос народа, потому что Конституция была утверждена последним в нашей истории референдумом 93-го года. Поэтому только через механизм аналогичного характера можно его изменить», – заключил Федоров.

Как сообщал «Новый День», в октябре 2018 года председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что в Конституции есть недостатки, которые можно исправить точечными изменениями. В декабре 2018-го внесение поправок в Основной закон допустил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В середине июля этого года спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил расширить полномочия Госдумы, наделив ее правом участвовать в формировании правительства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Володина, назвал это «темой для дискуссий».

Примечательно, что некоторые эксперты допускали, что изменения Основного закона страны, если они будет осуществлены, могут послужить основой для фактического продления правления нынешнего главы государства после завершения его последнего президентского срока в 2024 году.

Москва, Мария Вяткина

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