«Дело 27 июля»: из-под стражи освобожден еще один фигурант

Басманный суд Москвы освободил из-под стражи фигуранта резонансного уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Алексея Миняйло. Как заявил судья Артур Карпов, в материалах дела не нашел признаков массовых беспорядков и в действиях арестованного не было признаков уголовного преступления.

«В действиях Миняйло усматриваются признаки только административного правонарушения. (...) Суд постановил: освободить обвиняемого из-под стражи на свободу», – сказал судья, слова которого цитирует «Интерфакс». После этого обвиняемый был освобожден в зале суда.

Изменить Миняйло меру пресечения попросили и прокурор, и следователь. Гособвинитель попросил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, а следователь – перевести его под домашний арест.

В суде за Миняйло поручились около десяти православных священников. По словам его адвоката Алана Гамазова, под поручительством подписались больше 200 священнослужителей. Ранее представители РПЦ упоминали его в открытом обращении против преследования фигурантов «московского дела».

Ранее сообщалось, что Миняйло был волонтером штаба юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь и помогал ей собирать подписи избирателей в поддержку выдвижения в Мосгордуму. Вместе с ней он держал голодовку в знак протеста против отказа ее зарегистрировать. Он был арестован 2 августа. Его обвинили в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) 27 июля в Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.19

Как в «Поле чудес»: в Госдуме назвали данные Росстата о росте экономики «подгоночными». / «Деньги есть, но…»: правительство РФ готово побить рекорд по неисполнению расходов госбюджета. / Жителям России запретили курить на балконах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»