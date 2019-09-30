В московский регион пришло влажное тепло

Предстоящая неделя в московском регионе будет сопровождаться теплой влажной погодой. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, пик тепла придется на четверг, но уже в пятницу температура постепенно начнет понижаться.

Во вторник, 1 октября, ожидается ветреная погода, местами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Ночью возможен дождь, в мегаполисе 11…13°, по области 9…14°. Днем также прогнозируются небольшие осадки, а воздух может прогреться до 17°.

В среду, 2 октября, местами вновь ожидается небольшой дождь. Ночью 5…7° в столице и 3…8° по области. Днем 14…16° и 11…16°, соответственно; местами еще возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

В четверг, 3 октября, опять ожидается небольшой дождь и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Ночью температура не прохладнее 11…13° в столице и 8…13° в Подмосковье. На день придется пик волны октябрьского тепла: в Москве 17…19°, в Подмосковье 15…20°. Как отмечают синоптики, значения средней суточной температуры в столичном регионе могут превысить климатическую норму на 5-6°.

В пятницу, 4 октября, прогнозируется дождь, ночью 8…13°, днем 10…15°. В субботу, 5 октября, тоже вероятен дождь, температура воздуха в течение суток 5…10°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.09.19

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