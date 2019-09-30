«Это исключительно наше дело»: Кремль возмущен решением ПАСЕ обсудить летний московский протест

В Кремле недовольны инициативой Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рассмотреть вопрос о протестных митингах в российской столице. Москва полагает, что внутренние дела России не должны обсуждаться за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что это исключительно наше дело», – цитирует заявление Пескова «Интерфакс».

Ранее стало известно, что ПАСЕ назначила рассмотрение вопроса о протестных митингах в Москве на четверг, 3 октября. Это решение было принято при поддержке 77 делегатов и 33 голосах против. Российская делегация выразила протест против проведения дебатов по протестной теме. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на пленарном заседании ПАСЕ заявил, что в России «власти разрешают все активности оппозиции, более того, все те нарушения закона, которые были допущены летом, уже были урегулированы судом».

Протесты в Москве начались после отказа избиркомов регистрировать в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму представителей несистемной оппозиции. Часть митингов мэрия объявила несанкционированными, силовики жестко задержали в общей сложности по данным ОВД-Инфо более 2,5 тысячи человек. По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках – при этом, как заявил СПЧ при президенте РФ, никаких признаков массовых беспорядков в тот день в российской столице не наблюдалось.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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