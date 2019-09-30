Мошенники «переоделись» в форму ФНС: россиянам шлют письма с требованием заплатить «налоги»

Мошенники под видом налоговой службы собирают деньги с россиян. Письма с требованием об уплате приходят по почте, причем на конверте напечатан QR-код для оперативного перевода денег. В ФНС заявили, что не имеют отношения к ним письмам, передает РБК.

О попытке мошенничества в «Фейсбуке» сообщил москвич Денис Виленский. По его словам, он получил заказное письмо на почте, в котором якобы ФНС требовала оплатить налоги. Мужчина попытался совершить платеж при помощи QR-кода, однако увидел, что сумма оказалась завышена в несколько раз по сравнению с той, что была указана в самом письме. После этого москвич зашел в свой личный кабинет на сайте ФНС, чтобы проверить информацию, и обнаружил, что настоящая сумма намного ниже даже указанной в письме.

На конверте, фотографию которого опубликовал Виленский, видна напечатанная символика ФНС и почтовые штемпели. В пресс-службе ФНС заявили РБК о непричастности к рассылке этих писем.

«Налоговая служба фиксирует участившиеся случаи мошенничества с налоговыми уведомлениями, поэтому рекомендует проверять информацию с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», – подчеркнули в налоговой службе, пояснив, что налогоплательщикам следует проверять реквизиты платежа, указанные в официальных налоговых уведомлениях, а также сведения о налогооблагаемом имуществе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.09.19

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