Московская полиция подала в суд на оппозицию: в ответчиках – семь политиков

Московская полиция подала в суд на представителей несистемной оппозиции. Иски поступили в Симоновский районный суд столицы. Ответчиками по одному из них названы сразу семь политиков.

Согласно данным на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, 30 сентября городское ГУ МВД подало в Симоновский райсуд два иска к оппозиционерам. Ответчиками по одному из них выступают сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» Георгий Албуров и юрист этого же фонда Любовь Соболь, по второму полиция определила в ответчики сразу семь человек: это Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин. О сути претензий в карточках дел ничего не сообщается. Материалы по двум искам переданы судье Хызыру Муссакаеву.

Рассмотрение ранее поданного иска ГБУ «Автомобильные дороги» к девяти московским оппозиционерам проходит сегодня в Коптевском суде Москвы, сообщается на странице Любови Соболь в «Фейсбуке». Учреждение требует от ответчиков 11,5 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», ранее по итогам прошедших в Москве протестных митингов иски к представителям оппозиции подали несколько госучреждений и частных компаний: это ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Мосгортранс» и ООО «Анкор», владеющее рестораном «Армения» на Тверской улице. Судебное заседание по иску «Анкор» назначено на среду, 2 октября. Кроме того, 22 августа три иска подала столичная служба такси – ООО «М.Такси Коммуникации». По данным ЕГРЮЛ, компания с таким названием зарегистрирована в Москве на Варшавском шоссе. Ее гендиректором является Маргарита Цыганова, а единственным учредителем – Василий Саушкин. Он получает крупные госконтракты и владеет фирмой, производящей контрольно-кассовую технику.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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