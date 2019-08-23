Учли даже 20 копеек: стала известна сумма исковых требований московского метрополитена к столичной оппозиции

Московский метрополитен потребовал от организаторов несанкционированных протестных акций в центре столицы почти 53,7 тысячи рублей. Иск принят к производству Коптевским районным судом Москвы, передает РБК.

Сообщается, ГУП «Московский метрополитен» потребовал взыскать убытки в сумме 53, 642 тысячи рублей 20 копеек с Ильи Яшина, Александра Соловьева, Юлии Галяминой, Ивана Жданова, Владимира Милова, Алексея Навального и Олега Степанова. Подготовка дела к судебному разбирательству состоится 13 сентября в 10 часов.

Как сообщал «Новый День», иски к представителям оппозиции после акций протеста подали также ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Мосгортранс» и ООО «Анкор», владеющее рестораном «Армения» на Тверской улице. Общая сумма требований превышает 13 млн рублей. 22 августа три иска подала столичная служба такси – ООО «М.Такси Коммуникации». По данным ЕГРЮЛ, компания с таким названием зарегистрирована в Москве на Варшавском шоссе. Ее гендиректором является Маргарита Цыганова, а единственным учредителем – Василий Саушкин. Он получает крупные госконтракты и владеет фирмой, производящей контрольно-кассовую технику.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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