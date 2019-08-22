Московскую оппозицию топят исками: судиться намерена даже служба такси

Московская служба такси подала сегодня три иска к незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой, Александру Соловьеву и Илье Яшину. Все три заявления зарегистрированы в Тушинском районном суде Москвы и переданы судье Крыловой. Никакой дополнительной информации на сайте суда пока не опубликовано.

При этом судьи А.С. Крыловой в списке судей Тушинского районного суда Москвы на официальном портале столичных судов общей юрисдикции на 17:20 четверга, 22 августа, нет.

Согласно информации на сайте суда, три иска к Галяминой, Соловьеву и Яшину подало ООО «М.Такси Коммуникации». По данным ЕГРЮЛ, компания с таким названием зарегистрирована в Москве на Варшавском шоссе. Ее гендиректором является Маргарита Цыганова, а единственным учредителем – Василий Саушкин. Согласно открытым данным, он же выступает соучредителем либо участником еще 40 действующих компаний, которые находятся в Москве и области, Новосибирске, Калининграде, Санкт-Петербурге, Смоленске, Кирове и Уфе.

Так, ООО «Дело вкуса», в котором Саушкин выступает соучредителем, с 2017 года заключило несколько контрактов на организацию питания с ООО «УК «Роснано» на 1,8 млн рублей. ООО «Научно-внедренческий центр «Лекавет», в котором бизнесмен также является соучредителем – выступало поставщиком питания для Фонда соцстрахования РФ, ФГБУ «Центральная клиническая больница РАН», Воскресенской районной больницы №2, ПАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы», ПАО «Россети» – общая сумма контрактов с 2012 года превысила 228 млн рублей. Его же компания «Ай Компасс» по госзакупкам предоставляла услуги такси, в частности, АО «ТВ Центр» (на 3 млн рублей), ПАО МГТС (на 11 млн рублей). Часть других фирм Саушкина также подписывала госконтракты на крупные суммы.

При этом на сайте госзакупок по торгам на перевозку сотрудников исполнительного аппарата ПАО «МОЭСК» на сумму почти 225 млн рублей отыскать решение о подписании договора не удалось. В торгах участвовали ООО «М.Такси» (учредитель Василий Саушкин) и ООО «АБМ Сервис» (учредитель Мераби Гогохия).

Сами торги прошли в мае 2018 года, однако 8 августа 2019-го на сайте госзакупок был размещен обновленный договор. Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии, 17 мая 2018 года была проведена переторжка, на которой «АБМ Сервис» оставило прежнюю цену предложения – 224 626 270,00 рублей, а «М.Такси» снизило ее на одну копейку – до 224 626 269,99 руб.

Отметим, что Саушкин также стал один из основных инвесторов проекта Pay-Me – это сервис мобильного эквайринга через терминалы в магазинах. Его компания «Ролекс СД» занимается производством и продажей контрольно-кассовой техники.

Ранее в четверг стало известно, что иск к оппозиционным политикам подал «Московский метрополитен», а на прошлой неделе заявления в суд направили «Мосгортранс», предприятие «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор», владеющее рестораном «Армения» на Тверской улице. Таким образом, число исковых заявлений после протестных акций в центре Москвы достигло 11.

В Кремле уже заявили, что иск столичного метрополитена к организаторам несогласованной акции 27 июля законен. «Все физические и юридические лица имеют право отстаивать свои права в различных формах, которые допустимы законом, – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. – В данном случае эти компании приняли решение таким образом отстаивать свои права, будь то коммерческие или иные. Допустимо в рамках закона, имеет право на существование».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.08.19

Пятиконечная звезда разделила Сербию: символ советской эпохи может попасть под запрет. / МВД отчиталось о снижении уровня преступности в России. / Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму в третий раз отправили под арест. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»