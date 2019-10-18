В Москве к годовщине Октябрьской революции закроют Мавзолей Ленина

В Москве к 102 годовщине Октябрьской революции закроют вход к мавзолею Владимира Ленина. Об этом сообщил центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

«В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий 26 октября 2019 года, 5 и 7 ноября 2019 года допуск в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», – говорится в сообщении службы.

Напомним, 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде началась Октябрьская революция. В результате вооружённого восстания было свергнуто Временное правительство и к власти пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом Советов, абсолютное большинство делегатов которого составили большевики РСДРП(б) и их союзники левые эсеры, поддержанные также некоторыми национальными организациями, частью меньшевиков-интернационалистов и анархистов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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