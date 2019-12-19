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Четверг, 19 декабря 2019, 15:03 мск

Новости Политика

Путин ответил, надо ли выносить тело Ленина из мавзолея

Президент России Владимир Путин рассказал о том, надо ли выносить тело Владимира Ленина из мавзолея. Вопрос до сих пор вызывает жаркие споры между сторонниками этой идеи и противниками. «Что касается тела: дело не в этом. И, на мой взгляд, это не нужно трогать, до тех пор пока есть очень много людей, которые с этим свою жизнь, судьбу, достижения советских лет связывают, а СССР связана с вождем мирового пролетариата. Поэтому туда лучше не забираться, зачем? Надо просто идти вперед и развиваться активно», – сказал Путин.

Москва, Екатерина Норсеева

Москва. Другие новости 19.12.19

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