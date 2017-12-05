41% россиян выступают за захоронение Ленина, еще столько же против

Жители России разделились поровну в вопросе о захоронении тела вождя Октябрьской революции Владимира Ленина.

Согласно опросу «Левада-центра», 41% россиян полагают, что останки Ленина необходимо вынести из Мавзолея и похоронить. Столько же участников опроса (41%) считают, что тело лидера революции нужно оставить в Мавзолее. Почти каждый пятый респондент (18%) затруднились с ответом.

По вопросу о судьбе захоронений государственных, советских и иностранных деятелей у Кремлевской стены жители России склоняются к варианту оставить всё как есть, т.е. не трогать останки. Это позиции придерживаются 60% опрошенных. 24% респондентов считают, что останки нужно перезахоронить в другом месте. 16% затруднились ответить на вопрос.

Опрос был проведен 24-28 октября 2017 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России методом личного интервью.

Как сообщал «Новый День», в начале ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тело Ленина нужно захоронить. Он подчеркнул, что «в самом сердце России, на Красной площади» не должен стоять гроб с мертвым человеком. Заявление чеченского лидера ожидаемо вызвало возмущение со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Главный коммунист страны назвал дискуссию вокруг тела Ленина «болтовней», которая может привести к столкновениям между разными поколениями и к массовым беспорядкам. Он призвал «людей, живущих на Кавказе», уважать мнение тех, кто решил захоронить основателя советского государства в мавзолее.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.17

Свердловская область передаст Федерации два здания в Екатеринбурге для нужд МВД. / Бывший хозяин «Черкизона» Тельман Исмаилов стал фигурантом дела об убийстве. / Девять СМИ попали в список иностранных агентов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»