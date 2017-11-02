Кадыров: «Довольно глазеть на труп Ленина, пора похоронить»

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что тело Владимира Ленина нужно предать земле. По его мнению, решение о захоронении вождя «будет самым верным с исторической точки зрения».

«Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно», – написал Кадыров своем Telegram-канале.

Лидер Чечни уверен, то, что гроб с мертвым человеком находится в самом сердце России, на Красной площади, это неправильно. «Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга», – заключил Кадыров.

Накануне за захоронение вождя пролетариата высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Впрочем, глава Совфеда настроена не так категорично как чеченский лидер. По ее словам, этот вопрос стоит вынести на референдум, что позволит узнать мнение большинства граждан.

«Перезахоронение следует осуществить тогда, когда общество придет к консенсусу по этой теме. Пока же есть еще целое поколение, для которого имя Ленина значит очень многое. Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь», – отметила Матвиенко в интервью газете «Аргументы и факты».

Коммунисты не разделили мнение спикера СФ. В частности, депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов считает, что Матвиенко, как уроженке Ленинграда, грешно даже поднимать эту тему. Парламентарий отметил, что референдум по поводу захоронения Ленина «будет означать, что мы окончательно предаем наших дедов и отцов».

Грозный, Зоя Осколкова

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