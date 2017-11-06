Опасная «болтовня» и старческое слабоумие: Зюганов и Кадыров заочно поспорили о теле Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал дискуссию вокруг тела вождя революции «болтовней», которая может привести к столкновениям между разными поколениями и к массовым беспорядкам. Главный коммунист пообещал «погнать» с Красной площади людей, который выступают за перезахоронение праха Ильича.

«Всякая болтовня о перезахоронениях, она под собой ничего не имеет кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать, скорее, массовые беспорядки», – полагает Зюганов (цитата по РИА «Новости». «Мы не дадим этим проискам состояться, мы их просто погоним оттуда», – добавил он.

Зюганов также призвал «людей, живущих на Кавказе», уважать мнение тех, кто решил захоронить основателя советского государства в мавзолее. «Отцы и деды на съезде приняли решение – так захоронить Ленина. А потом подтвердили все без исключения советы, которые были на территории страны», – добавил коммунист (цитата по РБК). Зюганов напомнил о кавказских традициях, которые предписывают уважать могилы предков, и призвал «уважать лучшие традиции, в том числе великой советской эпохи».

Коммунист при этом высказал мнение, что Ленин стал вождем великой революции, которая, «по сути дела, бескровно закончилась».

Напомним, внимание к теме захоронения тела Владимира Ленина на прошлой неделе привлек глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно», – написал он в своем Telegram-канале.

Комментируя сегодняшние высказывания Зюганова, глава Чечни заявил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов живет искаженным прошлым и не слышит доводы молодого поколения в вопросе захоронения тела Ленина. Чеченский лидер предположил, что желание лидера КПРФ оставить останки вождя революции в мавзолее может говорить о его прогрессирующем старческом слабоумии.

Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что Зюганов отказывается учесть мнение россиян. Глава Чечни сослался на данные опросов Левады-центра и ФОМ, согласно которым около 60% граждан выступают за захоронение Ленина. «Не слышать новые поколения, затыкать их, навязывать свою точку зрения, оскорбляя и унижая, это ли не проявление старческого слабоумия?» – подчеркнул глава ЧР.

«Позицию большинства россиян, в том числе и части своего электората, лидер КПРФ называет «болтовней». Зюганов считает, что Ленин стал вождем великой революции, которая, «по сути дела, бескровно закончилась». То есть расстрела царской семьи, гражданской войны, репрессий, голода – этого ничего не было по мнению «историка» Зюганова? Лидер КПРФ живет в каком-то своем, вымышленном мире. Сколько еще поколений тело Ленина должно лежать на Красной площади, чтобы эго Зюганова было усмирено?" – заявил глава Чечни.

«За все, что вы сказали, вероятно, сгоряча и не подумав, вам стоило бы извиниться перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней. И перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период», – резюмировал он.

По мнению Кадырова, именно подобные высказывания раскалывают общество. «Мы живем в России, так же как и вы, Геннадий Андреевич. Перестаньте отделять Кавказ, спекулировать на этой теме. Мы уважаем могилы предков в отличие от советской власти, которая строила дороги из могильных плит. Мы уважаем и живых, и мертвых. Вам же этого не дано», – написал глава Чечни.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.17

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