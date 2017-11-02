Вопрос с захоронением Ленина расколол КПРФ / СПЧ предложил приравнять труп вождя к мумиям фараона

Высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что пора похоронить Владимира Ленина, породило жаркую дискуссию. В КПРФ традиционно идею не поддержали, в то же время в чеченском отделении коммунистической партии предложение Кадырова назвали правильным. В Кремле заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня. Тем временем, Совет по правам человека при президенте предложил альтернативу – оставить тело вождя на месте, а из мавзолея сделать музей.

Ранее Кадыров в своем Telegram призвал перестать «глазеть на труп Ленина» и захоронить его. Кроме того, глава Чечни счел необходимым и предать земле наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга.

С комментарием этих слов выступил депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов, пишет НСН. Парламентарий призвал чеченского лидера уважать решение предков. «Всем, в том числе и Кадырову, я бы ответил так: не мы это решение принимали и не нам его отменять. В противном случае мы предаем заветы своих отцов, дедов и предков. Не мы принимали это решение», – отметил депутат.

При этом не все представители коммунистической партии разделяют мнение Харитонова. Так секретарь чеченского отделения КПРФ Магомед Дадуев заявил в интервью радио «Говорит Москва», что захоронение Ленина принесет России стабильность и спокойствие. «Я солидарен с ним (с Кадыровым – прим. ред.). Это не только его заявление. Это мнение многих людей по всей России. Надо более внимательно к этому отнестись. Поговорить с коммунистами старшего поколения. Ничего страшного здесь не произойдет, – подчеркнул Дадуев. – Ленина по исламской традиции даже к пророкам некоторые причисляли, потому что он был наделен даром. Поэтому он должен быть захоронен, но кроме православных традиций нужно соблюсти еще какой-то особый церемониал. Нужна какая-то подготовительная работа. Чтобы это не было «в отместку». Примирение в российском обществе важнее, чем идеологические какие-то штампы».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по этой теме, сообщил, что в повестке дня похороны советского вождя не значатся. «Мы знаем, что высказываются разные точки зрения. Общественно достаточно резонансная тема. Но, тем не менее, она не является темой на повестке дня кремлевской администрации», – уточнил Песков.

В свою очередь глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов предложил иначе подойти к спорному вопросу и переоформить мавзолей в музей, а тело Ленина оставить на месте как исторический экспонат. «Не надо ничего менять. Но это должен быть музей, на входе должен стоять билетер, дальше спускаетесь, и там экспозиция, посвященная созданию мавзолея, его внутренней машинерии, технике, технологии бальзамирования и так далее. Это очень интересный будет музей, я вас уверяю, – добавил Федотов. Он напомнил, что в Париже есть Дворец инвалидов, где находится гробница Наполеона, но он является музеем, а не местом поклонения. По словам главы СПЧ, в Британском музее тоже есть мумии фараонов, но к ним никто не приходит с цветами. «Нужно относиться к этому как к истории, это исторический факт», – подчеркнул Федотов.

Москва, Зоя Осколкова

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