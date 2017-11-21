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Вторник, 21 ноября 2017, 13:24 мск

Общество

Грузинам не нужны останки Сталина, а Кадыров собирает лайки на прахе вождей

Грузинам не нужны останки Сталина, а Кадыров собирает лайки на прахе вождей
instagram.com/kadyrov_95

Чеченский лидер Рамзан Кадыров вновь высказался за захоронение тела Владимира Ленина, предложил отдать останки Иосифа Сталина Грузии, а имя генсека Никиты Хрущева увековечить на федеральном уровне. Коммунисты обвинили Кадырова в попытке пропиарится. В Тбилиси в свою очередь напомнили, что Сталин не был грузинским политиком.

Кадыров отметил, что не пытается задеть чьи-то чувства, говоря о захоронении вождя пролетариата. «Я не веду речь о Ленине-политике, я говорю о теле, вернее, о том, что осталось от тела человека, умершего около ста лет назад», – сказал чеченский лидер в интервью «Интерфаксу». По его мнению, Ленина нужно предать земле и поставить памятник, «который он заслужил, давая, в том числе указания и согласие на репрессии».

«Что касается останков Сталина, то надо проявить добрую волю и отдать их Грузии, чтобы у него на Родине похоронили. Грузия была частью Советского Союза, которым руководил Иосиф Сталин», – сказал Кадыров. По его словам, «миллионы жителей России вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию».

Кроме того, глава Чеченской республики предложил увековечить имя советского деятеля Никиты Хрущева. «Лично я убежден, что Россия должна помнить имя Хрущева, должна в какой-то форме на федеральном уровне принять решение о памятнике или присвоении его имени какому-либо объекту, имеющему общегосударственное значение», – отметил Кадыров.

Пресс-секретарь Коммунистической партии, депутат Госдумы Александр Ющенко углядел в словах главы Чечни попытку пропиарится. «Это мнение Рамзана Кадырова. Как я могу предположить, это мнение его пиарщиков, которые пишут ему тексты во всякие социальные сети с целью набрать лайки», – цитирует Ющенко радиостанция «Говорит Москва».

Тем временем, экс-глава парламента Грузии Нино Бурджанадзе призвала оставить мертвых в покое. «Это неоднозначное предложение. Сталин – не грузинский политик. Да, он грузин по национальности, но мне кажется, он для России сделал больше и плохого, и хорошего, чем для Грузии. Нужно обговаривать, думать, обсуждать. Он был не грузинским политиком, из этого нужно исходить», – заявила Бурджанадзе.

В администрации грузинского президента вопрос передачи праха Сталина комментировать отказались.

Напомним, ранее между Кадыровым и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым развернулась жаркая дискуссия. Чеченский лидер заявил, что «довольно глазеть на труп Ленина», руководителя революции давно пора похоронить. В ответ главный коммунист России пообещал «погнать» с Красной площади людей, который выступают за перезахоронение праха Ильича. В свою очередь Кадыров отметил, что Зюганов живет искаженным прошлым и не слышит доводы молодого поколения в вопросе захоронения тела Ленина.

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Кавказ, Москва, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Грузия, Кадыров Рамзан, КПРФ, Чечня,

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