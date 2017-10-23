Зюганов успокоил почитателей Ленина: Путин не даст похоронить тело вождя

Вождь мировой революции Владимир Ленин останется в мавзолее на Красной площади – его тело не будут захоранивать, как минимум, пока у власти в России будет находиться нынешний президент РФ Владимир Путин. Такое заявление, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на пресс-конференции в Москве.

«Ленин похоронен на основе решения высшего государственного органа, оно было подтверждено всеми без исключения субъектами Российской Федерации и соответствует мировым канонам», – сказал Зюганов.

В этой связи главный коммунист отметил, что ленинский мавзолей соответствует и православным канонам, так как его тело лежит на 2 метра ниже уровня земли, и напомнил, что сегодня в мире существует около 100 мавзолеев подобного типа. «В Америке так похоронен Авраам Линкольн (16-й президент США, освободивший страну от рабства)», – добавил Зюганов.

Одновременно политик обратил внимание, что на Красной площади похоронены и другие государственные деятели, и любое их перезахоронение в соответствии с законодательством должно быть согласовано с родственниками.

«С чего начнем раскопки? Самые древние захоронения у Москва-реки у стен Кремля. Там похоронены российские государи и члены семей, начиная от Ивана Калиты. В красном мемориале похоронены 400 человек. В соответствии с нынешним законодательством любое захоронение должно быть согласовано с родственниками. 4 дня назад мы принимали родственников тех, кто захоронен на Красной площади. Все члены семей заявили, что они категорически против любых захоронений и любых раскопок», – подчеркнул Зюганов.

Лидер КПРФ также отметил, что Путин однажды признался, что тело Ленина не будет похоронено, пока он остается у власти.

«Мы встречались у Путина в свое время, тогда представители либерального крыла тоже поднимали вопрос о перезахоронении (Ленина), Путин сказал, пока он здесь, никаких провокаций на этот счёт не будет. Так что успокойтесь, никто ничего трогать не будет. А если кто полезет, мы их оттуда погоним, дружно и энергично», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.10.17

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