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Политика

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Публикации за 13.03.17

В Госдуме поддержали идею Церкви захоронить Ленина и снести мавзолей

В Госдуме поддержали идею Церкви захоронить Ленина и снести мавзолей

Депутат Госдумы Иван Сухарев попросил главу Совета Федерации Валентину Матвиенко рассмотреть вопрос о демонтаже мавзолея Ленина на Красной площади в Москве и тем самым поставить точку в спорах о захоронении тела вождя революции. Соответствующий запрос парламентарий направил Матвиенко.

По мнению депутата, «большевистский переворот по сути был преступлением против государства», передает RT. Сухарев отметил, что теперь у нас другая страна, но «символы, мертвецы продолжают находиться в центре столицы».

Парламентарий призвал «поставить точку в данном деле и примирить красных и белых, похоронив большевистских вождей по православному обряду».

Ранее Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) призвала убрать с Красной площади Мавзолей с телом Ленина и «освободить» населенные пункты России от памятников Ленину. Воззвание, приуроченное к 100-летию февральской революции, размещено на . В документе говорится, что «освобождение» Красной площади «от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников» могло бы стать «одним из символов примирения русского народа с Господом». Также Церковь призвала вернуть городам, областям и улицам, названным в честь революционеров, их исторические наименования.

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Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 13.03.17

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