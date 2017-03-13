РПЦЗ призвала «освободить» Красную площадь и Россию от Ленина

Публикации за 13.03.17

Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) призвала убрать с Красной площади Мавзолей с телом Ленина и «освободить» населенные пункты России от памятников Ленину. Воззвание, приуроченное к 100-летию февральской революции, размещено на сайте РПЦЗ.

Революция в России – «плод забвения и небрежения к вере Христовой и отступление от богоустановленной власти», пишут церковники. А российские образованные сословия, воспитанные в традициях «западничества», «едва ли не с самоубийственным упорством толкали Россию в пропасть, всячески склоняя русский народ к отказу от своей веры, своего царя и своего Отечества».

В документе говорится, что «освобождение» Красной площади «от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников» могло бы стать «одним из символов примирения русского народа с Господом». «Это все символы беды, трагедии и крушения нашей богоданной державы. Так же следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований», – сказано в послании РПЦЗ.

В воззвании также говорится, что бурное развитие России остановила «лишь организованная и поддержанная западными странами революция», а «сегодняшняя неустанная травля России со стороны «западной цивилизации» существовала и сто лет тому назад, да и много прежде».

Отметим, что около года назад ВЦИОМ провел опрос об отношении к Ленину, который показал, что индекс исторической поддержки вождя мирового пролетариата составляет сегодня 49 пунктов при диапазоне от 0 до 100. Итоги деятельности Ленина позитивно оценили 31% опрошенных (среди сторонников КПРФ – 52%), доля негативных оценок составила 23%. При этом 35% считали, что положительного и отрицательного было примерно поровну.

35% респондентов заявили, что их взгляды на развитие страны в целом соответствуют взглядам Ленина, тогда как у 45% они совпадают лишь по некоторым вопросам, или полностью расходятся. А 65% опрошенных признали, что Ленин в своих действиях исходил из интересов большинства граждан. Обратного мнения придерживались 23%. Показатель легитимности, при возможном минимуме 0 и максимуме 100 п., по данному политику был довольно высок – 61 пункт. Симпатизировали ему как человеку 63% опрошенных (среди людей пенсионного возраста – 73%). Неприязнь Ленин вызывал только у 24%.

К тому факту, что тело Ленина находится в Мавзолее, россияне относились неоднозначно, однако преобладают все же нейтрально-положительные оценки. Так, 35% не видели в этом ничего особенного, а 17% даже приветствовали. Однако 40% опрошенных, как десять лет назад, так и сегодня, все же считают это неправильным.

При ответе на прямой вопрос о том, как следует поступить с телом Ленина, 60% в целом выразили согласие с тем, что его необходимо предать земле, в том числе 36% выступили за скорейшее перезахоронение на кладбище, а 24% предложили подождать, пока уйдет поколение, для которого он дорог, а затем уже принять решение о захоронении. За сохранение «статус кво» выстуили 32% опрошенных. За последние десять лет соответствующие доли ответов практически не изменились.

Добавим, что на Украине после Майдана-2014 снос памятников Ленину в разных городах стал чем-то вроде «национального вида спорта».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 13.03.17

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