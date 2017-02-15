Опрос: одобрение Сталина достигло в умах россиян исторического максимума / Но Путина любят еще больше

Публикации за 15.02.17

Одобрение личности Иосифа Сталина достигло исторического максимума за 16 лет. В опросе «Левада-центра» о «восхищении», «уважении» и «симпатии» к Сталину заявили в общей сложности 46% респондентов (в марте прошлого года – 37%).

О «безразличии» к фигуре Сталина заявили 22% (ранее – 32%). При этом возросло количество тех, кто Сталина не любит. О «неприязни», «страхе» и «отвращении» к Сталину заявил 21% опрошенных (ранее – 17%).

При этом отношение к Путину становится все лучше и лучше. Так, если в 2006 году положительно о Путине отзывались 76%, то сейчас – 83%. Негатив к нему за этот же период снизился с 8 до 5%.

О положительном отношении к генсеку ЦК КПСС Брежневу заявили 47% (в марте 2016-го – 39%). С 12 до 9% за этот период снизилось количество респондентов, относящихся к советскому лидеру отрицательно.

Самые нелюбимые «вожди» – это Михаил Горбачев, Борис Ельцин и Никита Хрущев. 46% опрошенных относятся к Горбачеву негативно. Однако позитивное отношение к нему чуть-чуть подросло с марта прошлого года – до 15% (было – 13%).

К Ельцину отрицательно относятся 48% опрошенных и это на 11% меньше, чем в марте 2016 года (57%). Позитив по отношению к «царю Борису» также слегка подрос – с 12% до 17%.

Почти не менялось отношение россиян к Хрущеву. 28% позитивно относились к нему как в 2006 году, так и в 2017 году. За этот же период с 15 до 17% выросло количество недовольных им.

Замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин объяснил всплеск положительных эмоций по отношению к Сталину тем, что в умах граждан он ассоциируется с «порядком в стране». «Чем острее положение дел в стране, чем жестче вызовы перед государством, тем более в массовом сознании оказываются востребованы люди с жесткой позицией. В либеральные времена такие настроения падают, сейчас же – время конфликта с Западом и нового витка холодной войны, поэтому мы видим рост симпатии к таким фигурам», – цитирует РБК слова Гражданкина.

Непреходящая любовь к Брежневу, по мнению Гражданкина, связана с тем, что «его эпоха была более-менее благополучной и спокойной». «Люди если не надеются на лучшую жизнь, то хотя бы стремятся к стабильности. Позитивное отношение к нему также связано с тем, что в его эпоху многие социализировались и выросли», – считает он.

Негатив россиян по отношению к Ельцину, Хрущеву и Горбачеву связан с тем, что у респондентов их эпоха ассоциируется с негативными процессами «развала страны» в эпоху их правления, считает Гражданкин.

Также россияне стали хуже относиться к основателю СССР Владимиру Ленину и генсеку Юрию Андропову. Количество позитивно относящихся к Ленину россиян снизилось с 47 до 44%, к Андропову – с 47 до 37% (данные с апреля 2006 года по январь 2017 года). «​Образ Ленина размывается; если в 2001 году 60% относились к нему положительно, то сейчас только 44%», – пояснил Гражданкин.

Опрос Левада-центра об отношении к историческим личностям был проведен 20-23 января 2017 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в 48 регионах страны.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 15.02.17

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