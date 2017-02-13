Денис Денисов: Идеи Ленина спасли Россию от краха в 1917 году / …но послужили основой для развала СССР в 1991 году

Публикации за 13.02.17

Идеи вождя мировой революции Владимира Ленина по построению нового государства были прогрессивными для своего времени, однако повлекли за собой миллионные жертвы и стали предпосылками краха СССР в 1991 году. Такое мнение высказал российский политолог Денис Денисов в рамках спецпроекта РИА «Новый День», посвященного событиям 100-летней давности и перспективам современной России.

«100-летие Октябрьской революции – знаковая дата для России и постсоветского пространства. Она наполнена противоречивыми смыслами и символами. В современной исторической и политологической науках само событие и его последствия не имеют однозначной трактовки. В тоже время оно положило начало целой эпохе великих свершений», – считает Денисов.

С его точки зрения, революционные события 1917 года не были неизбежными, так как царское правительство и сам последний российский император Николай II обладали достаточными рычагами власти, чтобы не допустить народного восстания.

«Российская Империя в начале ХХ века демонстрировала поступательное, стабильное развитие и оставалась одним из ключевых мировых центров, даже несмотря на Первую мировую войну», – напомнил политолог.

По его мнению, разруха, царившая в государственном аппарате, не позволила политической элите справиться с вызовами эпохи и «гармонизировать процессы».

«К февралю 1917 года Российская Империя была измотана затянувшейся войной, не были разрешены противоречия в крестьянском вопросе, государственный аппарат «прогнил» и был тотально коррумпирован, высшие командные должности в армии часто занимали явно непригодные к этому люди. К этому всему можно добавить активное воздействие ряда стран на внутриполитические процессы с целю расшатывания внутренних основ государства», – пояснил политолог.

Он также отметил, что государственные деятели Российской Империи оказались не готовы к ведению асимметричной войны с использованием СМИ, профсоюзов, политических партий.

«Мы можем говорить, что стратегически Российская Империя оказалась не готова к новым вызовам, но, если бы их вовремя выделили и проанализировали, февраля 1917 года вполне можно было избежать», – подчеркнул Денисов.

В таком случае, по словам эксперта, если бы политическим строем для России была бы избрана конституционная монархия с «ярко выраженным парламентским приоритетом» или военная диктатура со «значительным перекосом в сторону влияния военных», то в экономике преобладал бы рыночный подход с «традиционным для России значительным участием государства».

«При сохранении административно-территориального деления на основе губерний можно было бы избежать огромного количества конфликтов на межнациональной почве, которые мы наблюдали и наблюдаем в настоящее время на территориях, входивших в состав Российской Империи», – считает политолог.

Однако вследствие ошибок допущенных царским правительством, а позднее и Временным правительством власть в стране оказалась в руках большевиков и их лидера – Владимира Ленина, который, по мнению политолога, несколько недальновидно воспользовался своей силой.

«Рассматривая различные идеи В. Ленина относительно целого ряда проблем, следует признать, что многие в итоге крайне негативно сказались на развитии СССР и к концу ХХ столетия фактически стали предпосылками краха государства», – констатировал он.

В качестве примера эксперт привел ленинский принцип, который закреплял право на самоопределение.

«С одной стороны, это позитивно сказалось на отношении к большевикам. С другой стороны – заложило основы обособленности, которые впоследствии стали базовыми для обоснования отделения республик во время крушения СССР», – отметил эксперт.

«На окраинах проводилась политика, направленная на вытеснение всего русского и создания часто искусственно атрибутов нации у народов, которые к этому просто не были готовы, – в итоге это повлияло на образование националистически ориентированной прослойки населения», – продолжил он.

Однако самой губительной, по мнению Денисова, оказалась идея Ленина о революции.

«Ключевой идеей, которая максимально негативно повлияла на Россию, видимо, была его концепция необходимости революции, в рамках которой он допускал жертвы, уничтожение веками выработанного жизненного уклада, гонения на Церковь. Как показала история, многие идеи Ленина в теории были достаточно прогрессивными и конструктивными, но воплощенные в жизнь стали причинами многомиллионных жертв», – пояснил эксперт.

И все же, как обратил внимание Денисов, учитывая целый ряд внутренних проблем, усиленных активным внешним фактором, февральский государственный переворот и Октябрьская революция в этом контексте стали «скорее позитивным событием, спасшим Россию от дальнейшего краха».

Денисов высказал уверенность в том, что сейчас к «феномену» Октябрьской революции следует подходить как к «неисчерпаемому источнику опыта, причем личностного, полученного конкретным народом». Однако, по его словам, спустя 100 лет после прихода к власти большевиков, можно сказать о том, что «левые» идеи в России теряют свою силу и лучше всего это проиллюстрировал результат КПРФ на парламентских выборах.

«С другой стороны, социально ориентированные инициативы всегда будут иметь большое число сторонников и партийная принадлежность в этой ситуации никакого отношения не имеет», – считает эксперт.

Он обратил внимание, что политическая система России сформирована так, что целевая группа сторонников «левых» идей – это старшее поколение. «Такая ситуация характерна для многих стран постсоветского пространства. В то же время в мире традиционно хедлайнерами «левых» идей выступает молодежь. В этом случае можно только укорить лидеров КПРФ в невнимании к молодежи и явно недостаточной работе на этом фронте», – сказал политолог.

Денисов согласился, что в России сейчас существуют ряд проблем, которые в случае невнимания к ним, могут привести к трагическим последствиям для страны, однако подчеркнул, что повторение революционных событий маловероятно.

«Ситуация в Российской Федерации не предполагает реальных революционных изменений», – уверен политолог. По его мнению, заинтересованность многих мировых государств и политиков в дестабилизации ситуации в России нужно рассматривать в рамках общемирового геополитического противостояния.

«В России «внутренние мигранты» хотели бы изменения существующей политической системы, но они исходят не из революционных убеждений, а скорее из личного эгоизма и желания оказаться на «олимпе» власти. Исходя из того, что последние десятилетия дали огромный материал по реализации сценариев «цветных» революций, а по сути госпереворотов, материалов для изучения логики и процесса данных феноменов предостаточно», – продолжил Денисов.

При этом он выразил уверенность, что в стране есть достаточно сил и средств, чтобы противостоять этому. «Социально-политические потрясения на «ровном месте» не происходят, и предпосылки для таких событий можно увидеть в статистической и социологической информации. По тем же данным, которые есть в открытом доступе, говорить сейчас о реальных предпосылках для потрясений не приходится», – констатировал политолог.

По его оценке, в России сейчас происходят процессы, которые в «значительной степени стимулируют население к сплоченности и единству». «Определенный спад в экономике, который отмечается в последние годы, естественно негативно повлиял на общие настроения, но данная динамика не является определяющей», – сказал Денисов.

Эксперт считает, что общемировая политическая конъюнктура сейчас также складывается в пользу России.

«В нынешней политической «пересменке» на Западе все больше приходит политиков технократических взглядов, что подразумевает более конструктивное виденье взаимоотношений с Россией, в отличие от их предшественников, находившихся в плену стереотипов времен «холодной» войны. Такие тенденции естественно должны позитивно сказаться как на политической стабильности внутри России, так и на экономическом росте государства», – считает Денисов.

«Если в перспективе 10-20 лет не произойдет катастрофических сценариев, таких как война, можно быть уверенным, что Российская Федерация только усилит свои позиции в мире, а экономический рост позволит улучшить жизнь миллионам россиян. Естественно, такие «длинные» исторические периоды будут сопровождаться вызовами и рисками, которые могут быть нивелированы, а то и использованы как «трамплин» только при условии взвешенной и мудрой государственной политики», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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