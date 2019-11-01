Суд постановил ликвидировать движение «За права человека»

Движение «За права человека», основанное известным правозащитником Львом Пономаревым, должно быть ликвидировано. Такое решение принял Верховный суд по административному иску министерства юстиции. Тем не менее, Пономарев заявил «Интерфаксу», что его организация продолжит свою деятельность в стране.

«Конечно, мы продолжим свою работу. Сохраним свой основной костяк. Работа будет продолжена как в Москве, так и по всей России», – заверил он.

Как сообщал «Новый День», ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

В числе претензий министерства несоответствие устава, принятого в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, принятым незадолго до последнего изменения устава. Как отмечали правозащитник, четыре года эти недочеты не замечали, и Минюст выявил их только в 2018 году. Руководители движения предлагали дождаться осеннего съезда организации и внесения поправок в устав на нем, но ответа на это предложение не получило.

Еще одним поводом для претензий считают неоднократные штрафы Роскомнадзора за отсутствие указаний о том, что «За права человека» является иноагентом. Поводом для санкций, по данным движения, были публикации в СМИ и даже на личных страницах правозащитников в соцсетях, на которых жаловались «активные граждане», «личности которых не удалось установить даже в суде». Общая сумма штрафов достигла 1,9 млн рублей, часть из была обжалована, и решения еще не вступили в законную силу, подчеркивали представители «За права человека».

В феврале Минюст признал движение иностранным агентом. В 2014 году «За права человека» также наделили этим статусом, но позже это решение было отменено.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.11.19

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