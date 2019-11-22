Иранская «пороховая бочка»: Россия рискует потерять Ближний Восток, а Европе грозит новый миграционный кризис

Обострившийся политический кризис в Иране грозит снова «разморозить» ближневосточный конфликт, в результате чего появляется риск нового миграционного коллапса в Европе, а России придется отказаться от своих стратегических и экономических интересов в регионе. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экспертов-международников.

В частности, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин обратил внимание, нынешние уличные протесты в Иране, вызванные решением правительства повысить цены на бензин, обусловлены крайне тяжелой экономической ситуацией в стране. Эксперт отметил, что за последний год ВВП Ирана снизился на 9,5%, а инфляция резко выросла. «Это худший показатель с 1984 года. Инфляция в этом году превысила 35%. За прошедший год иранский реал потерял 70% своей стоимости, цены, по иранской статистике, возросли на 75%. Безработица официально составляет 27%, но это среднее значение, еще больший процент наблюдается у молодежи с высшим образованием. На этом фоне идет решение правительства о повышении цен на бензин…», – пояснил Сажин.

По его словам, повышение цен, на которое решило пойти иранское правительство, весьма ощутимо бьет по кошельку автовладельцев. «Если до 15-го ноября автомобилистам разрешалось покупать 250 литров по цене примерно 19 рублей за литр, теперь цена увеличилась на 50% и составляет почти 29 рублей, а объем, который автовладелец может купить, сократился до 60 литров в месяц – все что выше можно покупать, но литр будет стоит 57,5 рублей», – отметил он.

При этом Сажин уточнил, что кризис произошел не только по причине американских санкций, которые вступили в силу в конце 2018 года. «Санкции, как семена, попали на очень благодатную почву», – сказал он и добавил, что негативный эффект усугубляет внутренний кризис экономической и политической системы.

По мнению эксперта, опасения вызывает тот факт, что нынешние беспорядки не такие многочисленные, как прежде, но отмечены большей жестокостью. «С 2009 года там постоянно проходят демонстрации. Но в этот раз было много актов вандализма – сжигали машины и взрывали полицейские участки. Жертв, по одной информации, 106 человек, по данным ВВС – около 200 человек. Последствия серьезней, чем в 2017-2018 годах, хотя численность протеса была меньше», – отметил Сажин.

Как считают эксперты, такая радикализация является тревожным сигналом: Иран в последние годы значительно усилил свои геополитические позиции, и дестабилизация грозит повлечь за собой цепную реакцию в других странах региона и вновь расшатать ситуацию на Ближнем Востоке.

Как считает старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов, основной проблемой является отсутствие в Иране ресурсов для решения проблем бедности, неравенства, коррупции и неэффективного управления. «Внутренняя ситуация будет только ухудшаться, и иранское консервативное руководство будет делать на это ставку – транслировать, что Иран со всех сторон окружен врагами и альтернативы вооруженному сопротивлению, консолидации ресурсов и затягивании поясов просто нет. Они способны перенаправить общественное недовольство на внешние проблемы путем усиления радикализации. Внешняя угроза в лице США и Израиля никуда не денется. Это может привести к дальнейшей радикализациии обстановки в сопредельных странах – Ливан, Ирак и Сирия – и дестабилизации ситуации в заливе», – подчеркнул он.

По его оценке, при продолжении провокаций с танкерной войной, нападением на Саудовскую территорию, может привести к тому сценарию, о котором мечтал господин Джон Болтон (экс-советник президента США по национальной безопасности) и его команда – большой войне вокруг Ирана. «Война, которую, в большинстве своем, не хочет сегодня никто, ни в регионе, ни за его пределами, станет объективной реальностью», – отметил Лукьянов.

Как считает эксперт, «взрыв» в Иране критическим образом обострит миграционный вопрос для Европы. «Это приведет к тому, что вся шаткая система, которую мы пытаемся выстроить в архитектуре безопасности региона после арабской весны, рухнет. И все конфликты, которые удалось стабилизировать, в том числе при участии Ирана – в Ираке и Ливане – миграционный поток сметет эти государства, никакая Турция не сдержит его. И затем поток придет в Европу», – прогнозирует Лукьянов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.11.19

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