Политолог обвинила США в лицемерии из-за угроз ввести санкции против бойцов ЧВК «Вагнера»

США, угрожая санкциями против бойцов «группы Вагнера», потеряли чувство реальности. Такое мнение высказала политолог и политтехнолог Наталия Елисеева. При этом, как обратила внимание эксперт, Вашингтон почему-то не вводит аналогичные меры против ЧВК Academi (Blackwater), которые творят настоящий беспредел в Сирии.

Обвинения США

«Военное вмешательство России» якобы угрожает стабильности Ливии и «дестабилизирует» ситуацию в этой североафриканской стране. Такое заявление сделал помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

Судя по его словам, военное вмешательство США и НАТО в 2011 году никак не угрожало Ливии – все плачевные последствия для региона нельзя назвать дестабилизацией, а цепочка революций и активность террористов – это «мир, безопасность и стабильность».

«Соединенные Штаты привержены [обеспечению] спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии. Чтобы оно стало реальностью, нам необходимы настоящие обязательства со стороны внешних действующих лиц, чтобы прекратить разжигание насилия. В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности», – заявил Шенкер на брифинге для журналистов.

При этом его попросили пояснить, что он подразумевает, говоря о «российском военном вмешательстве». «Мы считаем, что это невероятно дестабилизирует [ситуацию]», – заявил Шенкер.

Соединенные Штаты, по словам представителя Госдепа, призывают страны ввести санкции в отношении ЧВК «Вагнер». «Это говорило бы о том, что они этим тоже обеспокоены», – отметил помощник госсекретаря.

Настоящее лицемерие

Комментируя это заявление, Наталия Елисеева отметила, что такая провокация Госдепартамента США против «группы Вагнера» может привести к самым негативным последствиям. «Оставим суть ливийского конфликта, который записывается в причины. Вопрос в другом – против кого собираются вводить? Вокруг данной структуры столько мифов, не относящихся к реальности, что волей не волей задаешься вопросом: а не коснется ли это обычных людей? Госдеп не будет гнушаться при вводе санкций сослаться на какой-либо однодневный сайт, на котором могут быть опубликованы абсолютно случайные данные. Проверять эти данные, естественно, никто не будет», – пояснила эксперт.

Политолог подчеркнула, что от таких ограничительных мер со стороны США могут пострадать люди, которые вообще никаким образом не относятся ни к ЧВК, ни к военным. «Как санкции могут навредить условному Иванову, даже если он доброволец, который не имеет за границей ни недвижимости, ни счетов в иностранных банках? Никак. Максимум, не сможет себе заказать себе какой-нибудь хлам с Amazon. И самое интересное здесь, конечно, вопрос двуличности и лицемерия. Где санкции против творящих беспредел в Сирии Blackwater? Или «какой ни есть, но он за нас»? – заключила Наталия Елисева.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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