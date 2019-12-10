Примаков: Эрдоган использует вбросы о ЧВК «Вагнера», чтобы заполучить ливийскую нефть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает переброску военных в Ливию в случае поступления соответствующей просьбы со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС), передает издание Milliyet.

Турецкий лидер сообщил, что якобы собирается последовать российскому примеру и разместить в стране свое ЧВК – если об этом попросит Ливия, то он сможет отправить туда своих военных в достаточном количестве.

В начале ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ действует в интересах урегулирования ситуации в Ливии. Однако при этом он назвал выдумкой присутствие там ЧВК «Вагнера», на чем настаивает президент Турции.

Депутат Госдумы Евгений Примаков считает, что турецкий лидер решил подобраться к залежам ливийской нефти. По его оценке, Анкара мнит себя неформальным покровителем триполитанских властей.

«Я думаю, что прагматический интерес по частичному контролю за поставками нефти у них существует, – сказал Примаков. – Сейчас поставки нефти выведены из-под санкций и National oil company (национальная нефтяная компания) ливийская раздроблена. Есть нефтяная компания, которая имеет штаб-квартиру в Триполи и есть еще она же со штаб-квартирой в Бенгази. Поставки через Бенгази формально считаются нелегальными. Единственно легальные поставки, согласно международному праву, идут через Триполи. Поддержка этого правительства, возможно, будет для Анкары чем-то, что окупается».

После свержения в 2011 году многолетнего лидера Ливии Муммара Каддафи при поддержке стран НАТО ситуация в стране остается напряженной. В настоящее время Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию против радикалов Правительства национального согласия (ПНС), которые захватили Триполи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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