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Среда, 18 декабря 2019, 17:01 мск

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Мангушев: В предвыборной гонке «Новая газета» исполняла заказ против Соболь

Вокруг выборов Московскую городскую думу (МГД) разгорелся новый скандал, который был спровоцирован очередным расследованием «Новой газеты». Журналист Денис Коротков, которого ранее СМИ связывали с опальным олигархом Михаилом Ходорковским, обвинил медиагруппу «Патриот» в организации провокаций против незарегистрирвоанного кандидата в МГД Любови Соболь во время выборов.

Одним из героев статьи стал политтехнолог Игорь Мангушев, ранее сотрудничавший с «Новой». Он рассказал журналистам ФАН, как все было на самом деле. Поступок Короткова Мангушев воспринял очень близко, поскольку ранее им приходилось работать вместе. Он также был в хороших отношениях с директором издания Полухиным. Позже они разошлись во мнениях по Крыму и Донбассу, но сотрудничать и помогать друг другу продолжили.

«Когда ему (Алексею Полухину. – прим. ФАН) была нужна какая-то информация по его материалам, и, если это не составляло мне труда, я добывал эту информацию. Когда я вернулся с Донбасса, уже он подогнал мне очень хороший заказ, мало связанный с декларируемой повесткой и принципами «Новой газеты», – рассказывает Мангушев.

Источник: ФАН

Политтехнолог утверждает, заказные материалы для «Новой газеты» – это норма. В качестве доказательства собеседник ФАН предоставил запись разговора с Полухиным.

Как выяснилось, на московских выборах Мангушев тоже сотрудничал с «Новой газетой». По его словам, издание продвигало Анну Федермессер, которая выдвигалась по 43-му округу, как и Любовь Соболь. Полухин предложил Мангушеву собирать и анализировать данные о соратнице Навального.

«Мне предложили поработать в плане сбора и анализа информации, назовем это так, из штабов противников. А тогда аналитики рассматривали этот вот дуэт – Соболь и Федермессер», – рассказывает источник.

Таким образом, как получается, началась работа по дискредитации Соболь. В своем «расследовании» Коротков обвинил в провокациях медиагруппу «Патриот» и Мангушева. Сам политтехнолог опроверг эту информацию. После выхода статьи он ждал, что с ним свяжутся и пояснят произошедшее, но этого не случилось.

«Возможно, редакции нужно было срочно сделать какую-то «заказуху», сроки поджимали, и они нашли первого попавшегося известного им лично политтехнолога», – предположил он.

Мангушев также отметил неактуальность расследования Короткова, ведь с момента выборов прошло три месяца. Он предположил, что таким образом издание могло попытаться скрыть факт сотрудничества с ним, посчитав его «токсичным».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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