На Лубянке в приемной ФСБ стреляли. Есть раненые и жертвы

Спецназ и саперы стянуты в эти минуты на Лубянку. Как сообщают источники в силовых структурах Москвы, несколько неизвестных пришли в приёмную ФСБ и устроили стрельбу. По данным ряда телеграмм-каналов, специализирующихся на криминальных свозках и происшествиях, в результате завязавшейся перестрелки между нападавшими и ФСО были убитые и раненые. Цифры варьируются, точных данных пока нет. Сообщается о трёх или четырёх убитых и стольких же раненых. Очевидцы сообщают о том, что в районе парковки у приемной ФСБ слышны хлопки, похожие на взрывы. Есть данные об оставленном на месте происшествия рюкзаке, по поводу его обследования и вызваны саперы. Силовики также удаляют прохожих подальше от места происшествия.

«Новый День» сообщит о развитии событий.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 19.12.19

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