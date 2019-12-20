Движение на Лубянке у здания ФСБ открыли после стрельбы

В Москве открыто движение по улице Большая Лубянка, где вечером была открыта стрельба у здания ФСБ. Об этом сообщается на странице департамента транспорта столицы в твиттере.

Ограничения вводились после 18:00 мск. По Большой Лубянке было закрыто движение как для личного, так и для общественного транспорта. Станция метро «Лубянка» работала с ограничениями на выход.

Как сообщал «Новый День», мужчина устроил стрельбу у здания ФСБ в начале седьмого по московскому времени. Жертвой стрелка стал сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения. Нападавший был нейтрализован примерно в 19:15. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета. Личность нападавшего ни СКР, ни ФСБ не раскрывают. Его мотивы пока неизвестны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.19

В Таиланде катер с туристами врезался в яхту. / Осужден водитель лесовоза, по чьей вине погибли два младенца и их родственники. / Самолет «Аэрофлота» не смог вылететь из Челябинска в Москву. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»