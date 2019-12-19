Напавшие на приемную ФСБ нейтрализованы

Центр общественных связей ФСБ сообщил о нейтрализации троих злоумышленников, напавших на приемную ведомства. Их личности устанавливаются. На текущий момент доступа к Лубянской площади ни люди, ни транспорт не имеют, территория оцеплена, ведутся спецмероприятия. В Москве введён план «Сирена», на объектах ФСБ – план «Крепость».

Ряд российских СМИ сообщают, что в результате нападения есть погибшие и пострадавшие, по разным данным речь идёт о четырёх погибших и троих раненых. По факту стрельбы на Лубянке возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Есть также неофициальная информация, что произошедшее вечером на Лубянке квалифицируется как теракт.

По данным RT, хронология происходившего на Лубянке была примерно такой: в 18.10 на Кузнецком мосту, 23 произошла стрельба. Ее устроили три человека, вошедшие в здание. Двое из них в ходе перестрелки с ФСО были убиты, одному удалось скрыться. Он выбежал на улицу и продолжил стрелять, убив дежурившего неподалёку сотрудника ГИБДД.

Нападавшему удалось пробежать около 300 метров: он добежал до конца улицы Кузнецкий мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь. Двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома №2. Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ЦСН ФСБ и ОМОН. В ходе перестрелки, в 19.15, преступник был убит, сообщает RT.

Напомним также, что нападение на ФСБ произошло накануне профессионально праздника. Он отмечается 20 декабря. Возможно, эти вещи связаны.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 19.12.19

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