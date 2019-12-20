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Пятница, 20 декабря 2019, 07:57 мск

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ФСБ уточнила обстоятельства вечерней стрельбы на Лубянке

Появилась уточнённая информация по поводу вечерней стрельбы на Лубянке. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, стрельбу устроил один человек, а не трое, как сообщалось ранее. Трагедия начала разворачиваться в начале седьмого по московскому времени. Примерно в 19.15 злоумышленник был нейтрализован. Сообщается о пяти раненых, в том числе одном гражданском. Двое сотрудников ФСБ подучили крайне тяжелые ранения, один из них скончался в больнице. Также центр общественных связей ФСБ опровергает информацию о проникновении нападавшего в помещения на Лубянке.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщил накануне СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили об инциденте, в этот момент он как раз выступал в Кремле на концерте в честь Дня работника органов безопасности РФ. Он отмечается 20 декабря.

Москва, Елена Васильева

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