«Сына кто-то зомбировал»: лубянского стрелка проверяют на причастность к исламистам

В квартире предполагаемого стрелка с Лубянки 39-летнего Евгения Манюрова, проживавшего в пятиэтажке на Ленинградской улице в подмосковном Подольске, периодически проводились собрания неких групп людей. Об этом пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его сведениям, правоохранители сейчас проверяют, мог ли нападавший входить в группировку радикальных исламистов. Ранее мать злоумышленника сообщила «Комсомольской правде», что в последнее время ее сын общался с «какими-то арабами» на английском языке по телефону. Со слов матери Манюрова известно, что стрелок нигде не работал – он уволился из нескольких ЧОПов и увлекался стрельбой. В его квартире был обнаружен арсенал – травматическое, нарезное и гладкоствольное оружие – и множество патронов. Все оружие было зарегистрировано.

Мать стрелка также сообщила, что у сына была ненависть к Комитету государственной безопасности (КГБ). Об этом, по словам женщины, он сам ей говорил. «Он просто ненавидел этих КГБшников… Почему? Я не знаю, он мне не объяснял», – рассказала женщина в интервью телеграм-каналу Baza.

Сотрудники ФСБ тем временем допросили отца злоумышленника. Фатих Манюров рассказал, что он в шоке от поступка сына. Мужчина допустил, что его сына кто-то зомбировал, сообщает телеграм-канал 112.

Добавим, что в стрелковом клубе ДОСААФ на западе Москвы, где занимался Манюров-младший, идут следственные действия. Речь идет не об обысках, сообщил ТАСС глава управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов.

Вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке в центре Москвы. В результате инцидента погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе гражданское лицо, получили ранения. По данным спецслужбы и СКР, стрелок действовал в одиночку. В ходе перестрелки он был ликвидирован снайпером. Возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Имя стрелка силовики официально не раскрывают. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. По информации «Коммерсанта», основная версия, которую отрабатывают следователи, состоит в том, на Лубянке произошло преступление террористической направленности, приуроченное к пресс-конференции президента РФ и ко Дню работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря. По сведениям издания, у следствия якобы есть показания очевидцев о том, что нападавший выкрикивал лозунги, характерные для участников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». «Пока уголовное дело расследуется как посягательство именно на правоохранителей, но впоследствии в нем может появиться статья о терроризме», – пишет газета.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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