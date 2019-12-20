Что известно о стрелке с Лубянки: нигде не работал, увлекался стрельбой и общался с арабами

Стало известно имя предполагаемого стрелка с Лубянки. Им оказался 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров, сообщают СМИ и телеграм-каналы. В его квартире прошли обыски, в ходе которых был обнаружен арсенал – травматическое, нарезное и гладкоствольное оружие и множество патронов, сообщает «Комсомольская правда». Все оружие было зарегистрировано по адресу, т.е. находилось в доме на законных основаниях. Оперативники изъяли два карабина «Сайга», два гладкоствольных ружья и травматический пистолет. Еще один карабин злоумышленник взял с собой на преступление. Мать стрелка после обысков доставили на на допрос на Лубянку.

По словам матери нападавшего, ее сын не служил в армии, не был женат. Возлюбленной и близких друзей у него не было. Продолжительное время мужчина работал сразу в нескольких частных охранных предприятиях, но потом отовсюду уволился. В последние несколько лет Манюров увлекался стрельбой, рассказала его мать телеграм-каналу Baza. В ноябре мужчина участвовал в соревнованиях ДОСААФ и занял третье место в дисциплине «карабин в пистолетном калибре». Ранее он занимался боксом и рукопашным боем.

Один из тренеров столичного стрелкового клуба ДОСААФ на Поклонной горе, где занимался Манюров, рассказал о странном поведении злоумышленника. По его словам, Манюров приходил на занятия в длинном черном плаще с капюшоном. «Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, но он говорил, что ему так удобно», – рассказал «Комсомольской правде» тренер клуба ДОСААФ Олег Солович. По его словам, мужчина занимался всего три месяца, но стрелял плохо.

Добавим, что Манюров учился в Российской академии правосудия, а затем прослушал в Высшей школе экономики курс «Социологический анализ рекламной коммуникации». В прошлом он занимался бизнесом. Его фирма специализировалась на консультировании в области коммерческой деятельности, но была ликвидирована в 2015 году.

Уходя из дома в четверг, 19 декабря, Манюров сообщил матери, что отправляется на соревнования по стрельбе, сообщает Baza.

Мать продозреваемого также сообщила, что в последнее время ее сын нигде не работал. Женщина добавила, что с недавних пор сын начал общаться с кем-то на английском языке по телефону. «Общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски, – цитирует женщину «КП».

Также стало известно, что Манюров принимал таблетки от варикоза и от высокого давления. По словам матери, в последнее время сын находился в возбужденном состоянии. «Но он не курил и не пил вообще, даже чай и кофе не пил», – отметила женщина.

Отец предполагаемого стрелка рассказал РЕН ТВ, что развелся с женой еще в 1981 году и практически не принимал участия в воспитании сына. По словам мужчины, общался он с сыном редко – «иногда созванивались». Он также отметил, что не знает, правда ли, что его сын устроил стрельбу.

Соседка Манюрова по лестничной клетке рассказала, что тот проживал с матерью-пенсионеркой. По ее словам, мужчина производил впечатление порядочного человека. «Хорошая семья. Я в шоке», – призналась женщина в комментарии телевизионщикам.

Другая соседка стрелка рассказала «КП», что Манюров был необщительным и постоянно куда-то ходил с рюкзаком и в камуфляже.

Напомним, что в результате стрельбы у здания ФСБ на Большой Лубянке в центре Москвы вечером 19 декабря погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения. По данным Следственного комитета, стрелок действовал в одиночку. В ходе перестрелки он был ликвидирован спецназом. Возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Его имя ни ФСБ, ни СКР не раскрывают. Инцидент произошел накануне Дня работника органов госбезопасности, который отмечается 20 декабря.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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