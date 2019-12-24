Эксперт: военное сотрудничество Анкары и ПНС Ливии ставит под угрозу государства всей Северной Африки

Анкара поставляет вооружение террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом говорится в статье Федеральное агентство новостей (ФАН). Журналисты выяснили, что в Ливию в обход международного оружейного эмбарго попадают бронемашины, беспилотники, стрелковое оружие и боеприпасы.

По данным агентства, переправка вооружения осуществляется с помощью воздушного и морского путей. Кроме того, согласно информации ФАН, Анкара также снабжает ПНС еще и террористами, вывезенными из Сирии. Что касается последних, Турция имеет на Ливию большие планы, поэтому посылает на помощь ПНС сирийских террористов, – считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Информация о переброске лояльных Турции исламистских боевиков в Ливию является достоверной. Здесь надо говорить о том, что Анкара активно пытается продвигать свое влияние и доминирование. Это связано как с экономическими интересами (нефтяная разработка ливийской части средиземноморского шельфа), так и с геополитическими. Турция продвигает свое доминирование путем поддержки так называемого Правительства национального согласия Ливии. И одним из методов достижения этих целей и стала перевозка лояльных Турции вооруженных боевиков», – обратил внимание эксперт.

Долгова прогнозирует, что действия Анкары приведут к обострению ситуации в Ливии. В пользу такого сценария развития событий говорит также обращение правительства в Тобруке к ООН с просьбой отозвать международное признание ПНС, как нелегитимного органа управления страны.

Учитывая претензии Турции на лидерство в исламском мире, Долгов выразил обеспокоенность по поводу возможности распространения перебрасываемых в Ливию сирийских террористов и на территории соседних стран. В результате этого под угрозой могут оказаться и другие государства Северной Африки, среди которых Египет, Тунис и даже юг Европы, куда боевики могут попасть под видом беженцев.

Ранее о трудностях стабилизировать ситуацию в Ливии, вызванных сотрудничеством террористов ПНС и Анкары, заявил глава внешнеполитического ведомства Египта Самех Шукри.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.12.19

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