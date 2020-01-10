Лондон готовит России санкционный «сюрприз»

Британия после выхода из Евросоюза планирует ввести собственный санкционный режим против России и ряда других государств. Как пишет авторитетная деловая газета The Financial Times, ограничения, которые будут касаться россиян, должны вступить в действие в следующем месяце.

Предполагается, что Лондон будет блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Для этого будет подготовлен специальный санкционный список. По данным источников издания в правительстве Великобритании, под первую волну ограничений могут подпасть граждане России, Ливии, Северной Кореи и Саудовской Аравии.

Юридическим основанием для введения санкций будет закон, принятый Британией в 2017 году. Согласно этому документу, после выхода из Евросоюза Лондон сможет самостоятельно вводить ограничения для граждан других стран. По словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, новые ограничения будут аналогичны тем, которые действуют против россиян из «списка Магнитского» – речь идет о заморозке активов и отказе в выдаче визы.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 10.01.20

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