В «Шереметьево» разрешили курить: пока только в бизнес-залах

Столичный аэропорт «Шереметьево» отреагировал на новый федеральный закон, разрешающий вернуть в здания аэровокзалов курительные комнаты. В начале этого года там планируется открыть сразу 14 таких помещений.

Как сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, слова которого приводит «Интерфакс», первые курительные комнаты восстановлены в бизнес-залах. До конца года в «Шереметьево» планируется восстановить все такие помещения, которые действовали там ранее, до введения законодательного запрета.

Как сообщал «Новый День», Государственная дума 12 декабря прошлого года окончательно одобрила законопроект, разрешающий аэропортам вернуть в транзитные зоны аэропортов курительные комнаты. Против законопроекта резко выступила только фракция КПРФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.20

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