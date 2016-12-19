СКР Ленобласти начал проверку гибели пенсионера, которого не туда увезли на такси

Публикации за 19.12.16

СКР Ленобласти начал проверку гибели в Ломоносовском районе 77-летнего пенсионера. Ранее сообщалось, что пожилой человек замерз насмерть, из-за того что водитель такси ошибся и отвез его не в ту деревню, где жил погибший, а в соседнюю.

В сообщении СКР говорится, что проверка проводится «по факту обнаружения тела 77-летнего мужчины». Ранее в полицию поступило заявление от родственников о его пропаже. 16 декабря 2016 года возле одного из домов по улице Заречной в деревне Райкузи Ломоносовского района было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, мужчина направлялся на такси к себе домой в пригород из Петербурга, но таксист продолжительное время не мог найти адрес места назначения, из-за чего пассажир покинул автомобиль.

«Следователями принимаются меры к установлению условий оказания потерпевшему услуг такси, а также конкретные обстоятельства его нахождения в автомобиле, в том числе – причины выхода пассажира из автомобиля», – отмечается в сообщении. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела.

Напомним, ранее стало известно, что 77-летний Лев Гридюшко замерз насмерть в деревне Райкузи, которая находилась по соседству с его деревней – Иннолово. В обоих населенных пунктах есть улица Заречная, где и жил пенсионер. Но в навигаторе у таксиста почему-то не оказалось Иннолово, гаджет выдавал путь только в Райкузи. При этом диспетчер службы такси отказывался соединять дочь пенсионера, искавшую пропавшего отца, с водителем, ссылаясь на правила компании.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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