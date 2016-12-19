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Публикации за 19.12.16

СКР Ленобласти начал проверку гибели пенсионера, которого не туда увезли на такси

СКР Ленобласти начал проверку гибели пенсионера, которого не туда увезли на такси

СКР Ленобласти начал проверку гибели в Ломоносовском районе 77-летнего пенсионера. Ранее сообщалось, что пожилой человек замерз насмерть, из-за того что водитель такси ошибся и отвез его не в ту деревню, где жил погибший, а в соседнюю.

В сообщении СКР говорится, что проверка проводится «по факту обнаружения тела 77-летнего мужчины». Ранее в полицию поступило заявление от родственников о его пропаже. 16 декабря 2016 года возле одного из домов по улице Заречной в деревне Райкузи Ломоносовского района было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, мужчина направлялся на такси к себе домой в пригород из Петербурга, но таксист продолжительное время не мог найти адрес места назначения, из-за чего пассажир покинул автомобиль.

«Следователями принимаются меры к установлению условий оказания потерпевшему услуг такси, а также конкретные обстоятельства его нахождения в автомобиле, в том числе – причины выхода пассажира из автомобиля», – отмечается в сообщении. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела.

Напомним, ранее стало известно, что 77-летний Лев Гридюшко в деревне Райкузи, которая находилась по соседству с его деревней – Иннолово. В обоих населенных пунктах есть улица Заречная, где и жил пенсионер. Но в навигаторе у таксиста почему-то не оказалось Иннолово, гаджет выдавал путь только в Райкузи. При этом диспетчер службы такси отказывался соединять дочь пенсионера, искавшую пропавшего отца, с водителем, ссылаясь на правила компании.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 19.12.16

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