В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти пенсионера-пассажира такси

Публикации за 20.12.16

Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки гибели 77-летнего пенсионера в деревне Райкузи Ломоносовского района Ленобласти. Мужчина умер на улице после того, как таксист высадил его не в той деревне.

Как сообщает пресс-служба СКР, дело возбудили по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Установлено, что 15 декабря пожилой мужчина сел в такси возле поликлиники в Петербурге и поехал в Ломоносовский район Ленобласти, но до дома не добрался. Вечером этого же дня дочь пенсионера обратилась в полицию с сообщением о пропаже ее отца.

Утром 16 декабря на улице Заречной в деревне Райкузи Ломоносовского района было обнаружено тело пропавшего мужчины без признаков насильственной смерти. Из пояснений водителя такси установлено, что он продолжительное время не мог найти адрес места назначения, из-за чего пассажир принял решение покинуть автомобиль. По предварительным данным судебного медицинского эксперта, смерть мужчины наступила от острого инфаркта миокарда.

Следователем проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются свидетели и очевидцы, изымаются документы, назначены экспертизы. В ходе предварительного следствия будут подробно исследованы все обстоятельства смерти потерпевшего, в том числе, дана надлежащая правовая оценка действиям диспетчерской службы и водителя такси. Ранее сообщалось, что диспетчер отказался соединить дочь пропавшего пенсионера, которая искала отца, с водителем такси, ссылаясь на «правила компании».

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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