В Ленобласти пенсионер замерз насмерть из-за навигатора в такси и равнодушия диспетчеров

Публикации за 19.12.16

77-летний пенсионер замерз насмерть в Ломоносовском районе Ленобласти. Мужчину не довезли до дома в деревне Иннолово, а высадили в соседней деревне Райкузи. Навигатор в такси не определил нужный адрес, таксист высадил пожилого пассажира в другой деревне, а компания «Такси «Везет» отказалась соединять дочь пропавшего пенсионера с водителем такси.

Как сообщает «Фонтанка», трагическая история произошла в середине прошлой недели. Вечером 15 декабря 77-летний Лев Гридюшко вышел из поликлиники на 2-й Комсомольской улице. Его дочь Наталья вызвала на 19:00 такси из компании «Такси Везет», чтобы отправить отца домой в деревню Иннолово. В 19:44 водитель отправил диспетчерам «Везет» сообщение, что заказ выполнен, машина готова к приему новых клиентов. В 20:30 Наталье позвонили из Иннолово и сказали, что отец не приехал.

Женщина стала искать отца и позвонила в «Везет», где ее отказались соединять с водителем, «отфутболивая» то в службу качества, то в офис компании. В итоге Наталья позвонила спасателям и в полицию, причем полицейским в «Везет» также отказались предоставлять какую-либо информацию о водителе и пропавшем пенсионере «без запроса». Только утром следующего дня полицейским все-таки удалось найти таксиста. Он показал, куда отвез пожилого пассажира: набрал в навигаторе адрес, указанный при заказе (Иннолово, Заречная улица, дом такой-то). Однако на карте выскочило не Иннолово, а соседняя деревня Райкузи, в которой также есть Заречная улица и дом с таким же номером. Адрес в Райкузи навигатор знает, а в Иннолово – нет.

Вечером 16 декабря тело Льва Гридюшко было найдено в Райкузи недалеко от дома, у которого его высадил таксист. По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения.

Автоправозащитник и зампред общественного совета ГУ МВД по Петербургу и области Александр Холодов объяснил «Фонтанке» специфику компании «Везет»: «Это не таксомоторная компания. Это служба заказа. Она не несет ответственности ни за таксистов, ни за клиентов. Она просто передает заказ третьим лицам». По словам эксперта, поведение диспетчеров, проигнорировавших просьбы о помощи в поиске пропавшего пожилого человека, и легкомыслие водителя, высаживающего пассажира на восьмом десятке по ошибочному адресу, – «это как минимум повод для проверки по статьям УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Оставление в опасности».

В «Везет» подтвердили, что коммуникация между диспетчерами и водителями фактически отсутствует, так как между ними нет отношений подчиненности.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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