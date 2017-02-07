В Якутске пациент интерната для инвалидов замерз насмерть у закрытых дверей учреждения

Публикации за 07.02.17

В Якутске возбуждено уголовное дело после смерти пациента интерната для престарелых и инвалидов. Мужчина насмерть замерз у закрытых дверей учреждения. Как сообщает пресс-служба СКР, дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Установлено, что 5 февраля около 21 часа 20 минут 42-летний пациент Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом-интернат инвалидов и престарелых» вернулся в учреждение, но входные двери были закрыты. Мужчина не сумел попасть в здание, сел на крыльцо и там скончался. Причиной смерти, по предварительной версии, стал холод. Труп ранним утром 6 февраля обнаружила работница социального учреждения.

Якутск, Зоя Березина

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