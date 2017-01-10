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Публикации за 10.01.17

Замерз насмерть: в новой Москве обнаружен труп мужчины с признаками сильного обморожения

Замерз насмерть: в новой Москве обнаружен труп мужчины с признаками сильного обморожения

Сегодня утром в лесополосе вблизи садового товарищества «Лесные дали» поселения Новофедоровское на территории новой Москвы обнаружен труп мужчины со следами сильного обморожения. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося, в том числе личности погибшего, которому на вид 35-40 лет. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.17

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