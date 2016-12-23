Власти Петербурга признали справедливость возмущения горожан доской Маннергейму

Публикации за 23.12.16

Установка в Петербурге мемориальной доски финскому фельдмаршалу Карлу Маннергейму вызвала справедливое возмущение горожан, ведь Маннергейм участвовал в блокаде Ленинграда. Такой ответ дали в Смольном в ответ на обращение блокадницы Флоры Геращенко по поводу скандальной доски Маннергейму.

Флора Геращенко обратилась к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой извиниться перед петербуржцами за установку доски Маннергейму, а также подала в суд иск с требованием демонтировать доску.

В ответе за подписью начальника по городскому управлению с обращениями граждан Елены Рудневой говорится, что Маннергейм «является противоречивой для России фигурой». «Здесь отдают должное тому времени, когда он находился на службе в царской армии, но в тоже время нельзя забывать, что в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов он воевал на стороне фашистской Германии, участвовал в блокаде Ленинграда и был награжден несколькими орденами фашистской Германии», – цитирует «Интерфакс» ответ Смольного.

Власти Петербурга все же признали, что установление памятного знака человеку, «который в равной степени должен разделить с немецко-фашистскими военачальниками вину за блокаду Ленинграда и гибель в результате ее сотен тысяч жителей города, справедливо вызвало отрицательный резонанс и возмущение в обществе».

В ответе также сказано, что распоряжений об установке знака руководство Петербурга не издавало, общественное обсуждение по данному вопросу не проводилось. Доска была установлена «по инициативе федеральных органов государственной власти» на здании, являющемся федеральной собственностью и находящемся в управлении Минобороны.

Напомним, 13 октября в Санкт-Петербурге была демонтирована памятная доска Маннергейму, установленная в середине июня с большой помпой с участием министра культуры и других федеральных чиновников. В толпе во время торжественной церемонии звучали крики «Позор!». Призывы столичных гостей «с пониманием относиться к истории» и к «неоднозначной» фигуре Маннергейма не сработали. Доска просуществовала всего 4 месяца, и за это время ее несколько раз обливали краской, пытались просверлить (или прострелить), рубили топором. В суды было подано несколько исков о демонтаже доски. В итоге вызывающий такое раздражение памятный знак был снят. Он стал экспонатом музея Первой Мировой войны, причем реставрировать доску не будут – она станет символом исторических противоречий российского общества.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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