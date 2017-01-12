Синоптики посоветовали жителям Петербурга «готовить сани»

Публикации за 12.01.17

В ближайшие дни в Петербург вернется настоящая зима: пойдет снег. Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в своем фейсбуке призвал горожан готовить сани и «ватрушки».

Он пишет: «В городе снова стало серо и мрачно, но в ближайшие дни ждем снег. Завтра поменьше, в субботу побольше, том числе можно готовить санки и «ватрушки»».

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 13 января, в городе ожидается снег и слабая метель. Температура будет колебаться от минус 5-7 градусов ночью до нуля градусов днем.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 12.01.17

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